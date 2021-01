Wayne drops two in home triangular

The Wayne High wrestlers lost a pair of matches in a home triangular on Tuesday, losing to Boone Central/Newman Grove (54-18) and Plainview (45-33).

In the first dual, Aiden Liston (170), Reid Korth (182), Ashton Munsell (126) and Reece Jaqua (132) won matches. Lison and Jaqua earned pins while Korth and Munsell both won by decision.

In the Plainview dual, Dakota Spann won by decision and Jaqua earned another pin, with the remaining points coming on four forfeits.

In the third dual of the evening, BC/NG posted a 48-27 win over Plainview.

Wayne’s wrestlers will compete in the Malcolm Invitational on Saturday.

Boone Central 54, Wayne 18

145: Samuel Grape, BC/NG, pinned Raul Palma, 2:19.

152: William Karmann, BC/NG, pinned Fransico Jinez, 3:17.

160: Ashton Schafer, BC/NG, pinned Cooper Zara, :52.

170: Aiden Liston, Wayne, pinned Eli Dozler, 4:55.

182: Reid Korth, Wayne, dec. Richard Cleveland, 6-5.

195: Taylor Weber, BC/NG, pinned Dakota Spann, 3:00.

220: Camden Moser, BC/NG, dec. Martin Carrillo, 3-2.

285: Dakota Rose, BC/NG, pinned Bo Armstrong, :46.

106: Jose Luna, BC/NG, dec. Alex Frank, 7-3.

113: Carson Wood, BC/NG, pinned Garrett Schultz, 5:40.

120: Gavin Dozler, BC/NG, pinned Zach McManigal, 2:39.

126: Ashton Munsell, Wayne, dec. Ted Hemmingsen, 4-1.

132: Reece Jaqua, Wayne, pinned Aiden Nore, 1:44.

138: Jaxon Schafer, BC/NG, pinned Eli Barner, :41.

Plainview 45, Wayne 33

160: Devon Tunender, Plainview, pinned Cooper Zara, 1:29.

170: Alizae Mejia, Plainview, pinned Aiden Liston, :20.

182: Plainview open.

195: Dakota Spann, Wayne, dec. Lucas Hammer, 5-3.

220: Plainview open.

285: Plainview open.

106: Eli Lanham, Plainview, pinned Alex Frank, :24.

113: Plainview open.

120: Scout Ashburn, Plainview, pinned Zach McManigal, 2:58.

126: Kyler Mosel, Plainview, dec. Ashton Munsell, 6-4.

132: Reece Jaqua, Wayne, pinned Jordan Mosel, :36.

138: Tanner Frahm, Plainview, pinned Eli Barner, 2:49.

145: Keagan Mosel, Plainview, pinned Raul Palma, 1:50.

152: Bode Wortman, Plainview, pinned Fransico Jinez, 2:26.